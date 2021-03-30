Чемпіоном України у мас-старті став тернопільський біатлоніст Дмитро Підручний.

Для нього ця гонка стала першою в чемпіонаті – повідомляє Федерація біатлону України. Дмитро Підручний захопив лідерство після першої стрільби, по дистанції відривався від переслідувачів і до другої стрільби лежачи організував для себе близько 20 секунд запасу. Але тут Підручного чекала невдача – коло штрафу, і на виході зі стадіону компанію Дмитру склав вже Руслан Ткаленко, який другий рубіж відпрацював чисто.

Двоє лідерів відпрацювали в парі до вирішальної стійки, поперемінно змінюючись у ролі ведучого на дистанції. А на четвертому рубежі позначився досвід Підручного: останню стрільбу Дмитро відпрацював бездоганно, в той час як Руслан трохи поквапився і допустив дві помилки. Після того, як лідер збірної України отримав солідну перевагу перед останнім колом, він спокійно довів гонку до переможного завершення.

А завершився чемпіонат України у Буковелі змішаною естафетою. Збірна Тернопільської області у складі Тетяни Тарасюк, Ольги Славської, Дмитра Підручного і Руслана Бригадира посіла четверте місце. Дівчата з тернопільської команди передали естафету Дмитру Підручному з дуже великим відставанням, тому все, що могли зробити Дмитро і Руслан Бригадир, який завершував гонку, це підняти команду із сьомого на четверте місце, – йдеться на сайті Федерації біатлону України.

Додамо, що наші спортсмени представляють: Дмитро Підручний (ТО ШВСМ, ФСТ «Динамо», тренери Бурик Н.В., Бунт О.Є., Санітра Ю.), Руслан Бригадир (ТО ДЮСШ із зимових видів спорту, тренери Бурик Н.В., Стецюк І.Г.), Тетяна Тарасюк (ТО ШВСМ, Сагайдак Л.П., Бурик Н.В.), Ольга Славська (Великоберезовицька ДЮСШ «Олімп», тренери Бунт О.Є., Бурик Н.В.).

До речі, за Сумську область в естафеті виступали сестри Семеренко, Чернігівську – сестри Дмитренко, а за збірну Києва змагалися Юля Джима і Олена Підгрушна. У підсумку в збірної Чернігівщини – «золото» (чоловічу частину їх команди склали біатлоністи збірної України Тищенко і Ткаленко), Сумщини – «срібло», а у Києва – «бронза».

Нагадаємо, що Олена Підгрушна виступала за Київ, а не за Тернопільщину, оскільки після повернення в спорт з міністерської посади у 2015 році змінила прописку, отримала квартиру в столиці і представляє Київ. Додамо, що на цих змаганнях Олена Підгрушна стала також бронзовою призеркою у жіночому спринті.

А ще одна екс-тернополянка Анастасія Меркушина, яка зараз, разом зі своєю сестрою Олександрою Меркушиною виступає за Закарпаття, здобула на чемпіонаті України у Буковелі золоті нагороди у суперспринті та мас-старті і «срібло» в спринті.