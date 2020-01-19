16 січня тернополянин Дмитро Підручний став десятим у спринті на п’ятому етапі Кубка світу в Рупольдингу (Німеччина). На двох вогневих рубежах він відстріляв чисто.

— Вітру не було. Тут специфічний підхід до вогневого рубежу, до нього треба пристосуватися. Тому було важко стріляти стоячи. Четвертий постріл навіть закрився габаритом, — поділився враженнями від гонки спортсмен.

Підручний зізнався, що розраховував приблизно на такий результат, пишуть Тернополяни.

— У мене не найкращий фізичний стан. Не пік форми, але біг непогано. Пробігся на своєму рівні, – каже біатлоніст.

Разом з ним участь у гонці брали п’ять спортсменів, які представляли Україну. Загалом же українські біатлоністи успішно провели спринт — четверо з них чисто відпрацювали на вогневих рубежах. Тож за таких обставин на перший план вийшла швидкість.

Перемогу у спринті здобув француз Мартен Фуркад. Другим став Кентен Фійон Майє, третім прийшов Бенедикт Доль.

Наш Артем Прима був найшвидшим і фінішував 8-м. Відставання від Фуркада 27 секунд, що дає хороші шанси на гонку переслідування. Прима міг розраховувати на потрапляння у так звані квіти (топ-6), однак два французи Сімон Дестьйо та Фаб’єн Клод розділили 5-у сходинку.

Лідер збірної України Дмитро Підручний програв Примі 7 секунд і посів 10-у сходинку. Відставання від Фуркада – 38 секунд. Сергій Семенов та Антон Дудченко також чисто відпрацювали на двох вогневих рубежах. У підсумку Семенов виявився на 0,5 секунди швидшим і фінішував 36-м. Дудченко – 37-й. Два штрафні кола зі збірної України заробив тільки Богдан Цимбал. Вони відкинули Цимбала аж на 88-у позицію.