5 вересня делегація УПЦ МП, до якої увійшов митрополит Московського патріархату з Тернополя Сергій (Генсицький), відвідала Чорногорію, де взяла участь в урочистостях з нагоди інтронізації очільника Сербської православної церкви у Чорногорії митрополита Чорногорсько-Приморського Іоаннікія.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Літургію з нагоди інтронізації митрополита Чорногорсько-Приморського Іоаннікія, до якої долучився архієрей УПЦ МП з Тернопільщини, відслужили у кафедральному соборі Воскресіння Христового міста Подгориці. Саме ж урочисте возведення на престол очільника Сербської церкви у Чорногорії відбулось у монастирі міста Цетиньє без участі іноземного духовенства. Це пов’язують із масовими протестами чорногорців проти функціонування Сербської церкви на їх батьківщині.

Як повідомляє видання DW, у Цетиньє –історичній столиці Чорногорії – протестувальники із вигуками «Це не Сербія!» і «Хай живе Чорногорія» продерлися крізь поліцейське оточення і спорудили на під’їздах до міста барикади на знак протесту проти проведення в Цетинському монастирі інтронізації митрополита Чорногорсько-Приморського Іоаннікія. Через це архієрей у супроводі Сербського патріарха Порфирія прибув у монастир гелікоптером з поліцейською охороною та спецназом. До протестувальників застосовували сльозогінний газ.

Урочистий обід на честь нового митрополита Чорногорсько-Приморського, на який запросили і делегацію УПЦ МП, відбувся також за посилених умов безпеки – у колишньому підземному військовому аеродромі Подгориці, який зараз переобладнаний під виноробні погреби, пише Балканський оглядач. З нагоди інтронізації очільник єпархії УПЦ МП на Тернопільщині митрополит Сергій подарував чорногорському архієрею список Почаївської ікони Божої Матері.

До слова, ситуація із Сербською церквою у Чорногорії є дещо подібною до церкви Московського патріархату в Україні. Чорногорія унезалежнилася від Сербії в 2006 році, але її церква залишається під Сербською православною церквою. Деякі, включаючи президента Чорногорії, розглядають це як символ сербського впливу, так само як українці вбачають в УПЦ МП російський вплив на Україну. «Ми на барикадах, тому що нам набридло, що Белград заперечує нашу націю і говорить нам, які наші релігійні права», – заявляють чорногорські протестувальники, згадуючи столицю Сербії. Подібним чином трактують історію України і окремі церковні діячі Москви, повторюючи мантру про «один народ» та заперечуючи право українців на власну незалежну церкву вкупі із заявами про штучність нашої мови та культури.

За таких обставин РПЦ та її філія в Україні УПЦ МП знайшли у Сербській церкві стратегічного союзника у боротьбі проти визнання автокефалії Православної церкви України. В обмін на свою лояльність, Сербія отримує від Росії щедрі інвестиції на храмове будівництво.