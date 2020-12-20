Від 19 грудня і до сьомого січня на Софійській площі в Києві працюватиме інтерактивна голограма Святого Миколая у повний зріст.

У записі голографічних привітань взяв участь тернопільський актор Михайло Безпалько, пише RISU.

Голограма виголошуватиме привітання і працюватиме кожні 10 хвилин з 16:00 до 22:00, а впродовж трьох днів Святий Миколай зможе поспілкуватися з відвідувачами у режимі реального часу. Цифровий Миколай також відкриє головну ялинку.

Перед голограмою нанесуть спеціальну розмітку, аби відвідувачі дотримувалися соціальної дистанції.

Організатори створили 3D-модель Святого Миколая у доповненій реальності, посилання на яку розсилатимуть через мобільний застосунок Приват24.

Нагадаємо, під тиском релігійних організацій з ялинки на Софійській площі прибрали капелюх, який прикрашав її верхівку. Натомість помістили Різдвяну зірку.