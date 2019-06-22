Ви потрапили у дорожньо-транспортну пригоду? Розгубилися? Через стрес не можете зосередитися? Не знаєте, як правильно поводитися у подібній ситуації?

Тернопільський адвокат Віталій Горба знає відповіді на ці та інші запитання водіїв, які раптом на дорозі опинилися у халепі. Його поради – це, по суті, докладна інструкція, як варто діяти у випадку ДТП.

– Що насамперед потрібно робити водію, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду (ДТП)?

– По-перше, раджу опанувати емоції. У жодному разі не варто нервувати, а тим паче, панікувати. Звісно, бувають різні ДТП, зі всілякими наслідками – від найменш складних до найнебезпечніших, тобто із жертвами і великою кількістю учасників. І спокій – найкраща порада в будь-яких випадках.

По-друге, не можна покидати місце ДТП. По-третє, потрібно з’ясувати, чи не зазнали ушкоджень учасники ДТП. Це необхідно бодай для того, щоб викликати швидку допомогу. Також на місці аварії не варто змінювати обстановку, причому – за жодних обставин! Тобто, якщо на місці ДТП є її очевидні сліди – частини автомобіля або його окремих елементів тощо, то вони повинні залишатися там і в тому ж положенні, де вони опинилися у результаті зіткнення автівок.

Окрім того, не потрібно конфліктувати із іншими учасниками ДТП. Навпаки, варто налагодити із ними комунікацію, аби у подальшому правильно оформити факт аварії.

– Про що треба подбати водієві, аби правоохоронці при оформленні ДТП не порушили його права?

– Насправді, варто розглянути дві ситуації: коли ДТП оформляють співробітники патрульної поліції і коли факт аварії фіксує слідчий як представник слідчо-оперативної групи.

У першому випадку фактично йдеться про аварію без жертв, але за умови, що між учасниками є спір щодо винуватості і вони не погоджуються добровільно складати європротокол. Коли ж ДТП оформляють представники слідчо-оперативної групи, то це означає, що хтось із учасників аварії отримав травми.

– Про що під час цих процедур варто пам’ятати водієві?

– Основний документ, який складає представник патрульної поліції при оформленні ДТП, це – схема дорожньо-транспортної пригоди. Фактично, йдеться про головний доказовий документ, на підставі якого згодом у суді зможуть дійти висновку, чи винна дана особа в аварії і чи потрібно її притягати до адмінвідповідальності. Тому усім учасникам ДТП треба зважати на правильність складання відповідної схеми аварії. Раджу все відображати за принципом: «все, що бачу, те і пишу».

Особливу увагу треба звернути на те, щоб у схемі ДТП була чітко вказана вся дорожня обстановка. Тобто у документі варто обов’язково відобразити наявні дорожні знаки, що регулюють чи регулювали правила дорожнього руху у місцині, де трапилася аварія. Також на схемі ДТП потрібно відмітити дорожню розмітку. Якщо її немає, але вона передбачена дорожнім знаком, то варто вказати: дорожній знак «розмітка» є, однак самої розмітки – немає. Адже ми не повинні домальовувати те, чого не існує.

Водіям слід обов’язково пам’ятати про те, що при складанні схеми ДТП повинні бути пойняті. Їх рекомендують забезпечувати самостійно. Інакше, це згодом зроблять поліцейські і ви можете втратити у суді потенційно об’єктивного свідка.

Підписувати схему ДТП раджу тільки після того, як ви переконалися, що документ складений точно і правильно. Річ у тім, що, якщо його відразу склали неправильно, то адміністративні матеріали теж можна піддати сумніву. Відповідно, після розгляду у суді документи можуть відправити назад, на доопрацювання, адже у такому випадку неможливо дійти об’єктивного висновку, а відтак – прийняти рішення про вину, склад адмінпорушення і міру покарання. Майте на увазі, у разі, якщо матеріали все-таки відправлять на доопрацювання, це затягне розгляд справи.

– Як варто поводитися, якщо один із учасників ДТП покинув місце аварії?

– Головне – самому залишатися на місці ДТП. Інших варіантів – немає! Залишається викликати поліцію і дочекатися правоохоронців. За можливості, якщо були очевидці аварії, попросити їх також залишитися і дочекатися поліцейських. Це дозволить їм швидко зібрати необхідні пояснення з приводу факту ДТП, у тому числі й про те, що інший учасник аварії зник з місця події.

Окрім того, я би ще порекомендував водіям здійснити так звану актуалізацію іншого учасника ДТП, тобто того, хто зникає із місця події. Треба пригадати характеристики його транспортного засобу, а також номерний знак, якщо на момент аварії ви його зафіксувати не встигли. Це згодом полегшить пошуки працівникам правоохоронних органів.

Марина Худик