Тернопільським заробітчанам більше не доведеться сидіти на самоізоляції після повернення додому?

Жителі Тернопільщини, які повертаються з країн із значним поширенням COVID-19, можуть не перебувати на самоізоляції. Однак для цього необхідно мати актуальний тест ПЛР.

Міністерство охорони здоров’я України оновило список держав із значним поширенням COVID-19. До «червоної» зони потрапили 78 країн. Серед них: Чеська Республіка, Польща, Велика Британія, США, Чорногорія, Швеція, Ізраїль, Італія, Німеччина, ОАЕ, Домініканська Республіка та інші. Після повернення з країн «червоної» зони українці мають піти на самоізоляцію із застосуванням додатку «Дій вдома». Дострокове припинення самоізоляції можливе після отримання негативного ПЛР-тесту. Як повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, обсервації не підлягають особи, що прибули з країн «червоної» зони, якщо вони мають негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР.

«Тест має бути актуальним, зроблений не більше, ніж за 48 годин до моменту перетину кордону та має бути в наявності на момент перетину кордону, для пред’явлення представнику Державної прикордонної служби України. Рішення про встановлення застосунку приймає представник Державної прикордонної служби України».

Додамо, для в’їзду в Україну всім іноземцям потрібний страховий поліс, що покриває лікування Covid-19.