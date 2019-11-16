На лінію 102 надійшло повідомлення від керівництва Львівського управління економіки та інформаційної безпеки Укрзалізниці про те, що приміщенні майстерні, яка знаходиться в Тернополі, виявлено ферму криптовалюти, що працювала на електроенергії компанії. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

«Під час огляду приміщення виявлено та вилучено шістнадцять металевих конструкцій із відеоадаптерами, платами та системними накопичувачами, – розповіла старший слідчий Тернопільського відділу поліції Мар’яна Крупа. – З допомогою даного обладнання, яке було під‘єднано до електромереж Укрзалізниці, здійснювалося видобування криптовалюти. На даний час встановлюється сума завданих збитків”.

За попередньою інформацією, до організації майнінгової ферми причетні посадові особи одного зі структурних підрозділів акціонерного товариства «Українська залізниця» в місті Тернополі.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 2 статті 188-1 ККУ – викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання, що завдало збитків у великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі від до трьох років.