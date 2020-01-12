Реєстрація на цьогорічну сертифікацію вчителів початкових класів розпочинається на Тернопільщині 15 січня. Подавати документи можна до кінця цього місяця.

Загалом по Україні цього року сертифікацію зможе пройти дві тисячі педагогів. У Тернопільській області скласти цей іспит матиме змогу 166 вчителів, – повідомила начальниця управління освіти і науки ОДА Ольга Хома. Саме стільки місць було виділено для вчителів початкових класів нашого регіону.

«Як і 2019-го року, в пілотній сертифікації-2020, можуть брати участь лише вчителі початкових класів. Цього року пройти її зможуть до 2000 педагогів по Україні, це удвічі більше, ніж торік».

У разі успішного проходження сертифікації вчителі отримають 20% надбавку до зарплати. Зареєструватись на сертифікацію можуть вчителі, які мають педагогічний стаж не менше 2-х років та на момент реєстрації працюють за місцем роботи та на посаді, які вказують під час реєстрації.

«Минулого року ми ретельно стежили за першою пілотною сертифікацією. Ми надзвичайно вдячні всім вчителям, які взяли у ній участь – без нашого спільного досвіду ми не мали би даних, які сьогодні дозволяють нам вдосконалювати сертифікацію. Зокрема, на основі першого пілоту було прийнято рішення змінити порядок етапів і встановити відсіювання після кожного з них. Крім того, цьогоріч ми збільшили ліміт кількості учасників удвічі – тепер ще більше вчителів мають можливість отримати сертифікат, а з ним – доплату в 20% до зарплатні та зарахування атестації», – зазначила Міністр освіти і науки Ганна Новосад.

Сертифікація-2020 відбуватимуться за новим порядком. Першим етапом буде незалежне тестування – «ЗНО для вчителів». Наступним – самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності. Останнім етапом стане вивчення експертами практичного досвіду роботи учасників сертифікації.

Софія Романська