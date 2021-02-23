За перевищення швидкості збільшили штрафи. Відповідний законопроект підтримала Верховна рада України 16 лютого. Також посилили відповідальність за непристебнуті паски безпеки, розмови по телефоні, відсутність шоломів у мотоциклістів.

Як повідомив перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції України Олексій Білошицький, відповідальність за ряд порушень правил дорожнього руху посилили через аварійність. Правоохоронці сподіваються, що високі штрафи зупинятимуть кермувальників.

«Передбачене збільшення штрафу за перевищення максимально дозволеної швидкості більше, ніж на 50 км/год – з 510 гривень до 1700 гривень. Збільшено штраф до 510 гривень за непристебнутий пасок безпеки; розмови по телефону за кермом без гарнітури; відсутність шолома у мотоцикліста. Також переглянуто ще ряд штрафів за порушення правил дорожнього руху».

Нагадаємо, Верховна Рада України також суттєво посилила відповідальність за нетверезе водіння. Відтепер кермувальників у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння каратимуть штрафами від 17 тисяч гривень і позбавленням водійських прав від одного року. За посилення відповідальності у сфері безпеки дорожнього руху проголосували 325 народних депутатів. Закон вступить в силу після десятиденного терміну від його оприлюднення.