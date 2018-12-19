Тернопільським школярам розказали про їхні права

19/12/2018 Розмір тексту:

«Я маю право! Ти маєш право! Всі ми маємо право!», – акція під такою назвою відбулася на Тернопільщині. Упродовж тижня для школярів краю проводили лекції і тренінги щодо правових стосунків у державі.

Тиждень права на Тернопільщині тривав з 10-го по 14-те грудня. Упродовж цього періоду інспектори сектору зв’язків з громадськістю Патрульної поліції Тернопільщини проводили різноманітні заняття, лекції і тренінги для дітей та дорослих.

«Поліцейські наголошували дітям, що кожен з них має право на повагу до честі та гідності, на захист від насильства, на спілкування з батьками, на повагу до приватного життя. В ході заняття школярі також задавали безліч запитань, цікавилися, як себе поводити в різноманітних та нестандартних для них ситуаціях, як протистояти булінгу. Також, всі учні отримали «Паспорт прав дитини», де вони можуть записати особисті дані, аби завжди мати можливість, у разі потреби, отримати допомогу адвоката», – розповіла речник Патрульної поліції Тернопільщини Катерина Басалига.

Окрім прав, тернопільським школярам нагадали і про обов’язки, а також наголосили на відповідальності за власні вчинки.

Софія Романська