Змінити робочий графік пропонують тернопільським роботодавцям. Оскільки громадський транспорт в умовах карантинних обмежень не може одночасно перевозити велику кількість пасажирів. Відтак у години пік чимало тернополян мають проблеми з добиранням на роботу.

Начальник міського управління транспортних мереж Олег Вітрук рекомендує тернопільським роботодавцям розпочинати робочий день пізнішої пори, а пільговикам уникати поїздок вранці.

«Хочу рекомендувати керівникам установ, організацій змістити частково режим роботи, щоб частина людей могли добиратися на роботу після десятої години ранку. Щодо наших пільгових перевезень, хотілося б звернутися до пільговиків, які в нас часто добираються на ринки, щоб вони змістили свої відвідування на пізніший час, щоб працюючі люди могли добратися на роботу. Транспорт працює в режимі адаптивного карантину. Всі перевізники проінструктовані про необхідність дотримання вимог щодо кількості пасажирів. Проводяться регулярні перевірки. У більшості водії дотримуються встановлених обмежень. Дезінфекція проводиться регулярно. Маємо деякі проблеми в години пік. Водії не можуть забирати усіх пасажирів».

Нагадаємо, під час адаптивного карантину у Тернополі маршрутки і тролейбуси перевозять пасажирів лише на сидіннях. Також у громадському транспорті залишається обов’язковим масковий режим. За дотриманням правил стежить поліція і держпродспоживслужба.

Софія Романська

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