Консультанти роботодавців почали працювати у Тернопільському обласному центрі зайнятості. Вони підбиратимуть персонал місцевим підприємцям, при потребі організовуватимуть навчання для потенційних працівників.

Персонального консультанта матиме кожен роботодавець, який звертається до центру зайнятості. Ця послуга безкоштовна, – зазначає керівник обласної служби праці Василь Олещук. Застосовуючи елементи рекрутингу, консультант роботодавця проводитиме попередній відбір кандидатів, які максимально відповідають заявленим вимогам до вакантної посади.

«Якщо є потреба в укомплектуванні поточних чи перспективних вакансій, є питання щодо регіонального ринку праці, сучасних світових практик в роботі з персоналом, звертайтеся до консультанта роботодавця у місцевому підрозділі служби зайнятості Тернопільщини! Їх контакти можна знайти на сайті Тернопільського обласного центру зайнятості. Усі ці послуги безоплатні, а клієнтоорієнтованість, швидкість і зручність обслуговування, доступність та різноплановість сервісів будуть суттєвими перевагами для Вас, зекономлять Ваш час, зусилля, фінанси!».

Консультанти роботодавців вивчатимуть роботу підприємств, їхню поточну та перспективну потребу в кадрах, підбиратимуть унікальний комплекс послуг для вироблення результативних напрямів подальшої співпраці.

Софія Романська