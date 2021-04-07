З 12 квітня у ресторанах Тернополя можуть заборонити приймати відвідувачів.

Попередньо таке рішення прийняли на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом. Обмеження застосовуватимуть, якщо епідемічна ситуація із COVID-19 не стабілізується.

Наразі рестораторам міста рекомендують готувати документи для роботи на літніх майданчиках. Оскільки тенденції з COVID-19 залишаються негативними.

“Протягом тижня ми рекомендуємо суб’єктам господарювання подати заяви на здійснення торгівлі на літніх майданчиках, доручити комісії, яка видає дозволи, відділу торгівлі, відділу земельних ресурсів, у максимально короткий термін опрацьовувати документи і готувати відповідні дозволи. Протягом тижня підприємці зможуть підготуватися, отримати всі дозвільні документи, якщо ситуація із захворюваністю не покращиться з 12 квітня перейти закладам громадського харчування на роботу винятково в режимі літніх майданчиків та в режим роботи на виніс”, – наголосив на засіданні оперативного штабу боротьби з коронавірусом міський голова Сергій Надал.

Додамо, аналогічні рішення щодо роботи закладів громадського харчування прийняли також в інших населених пунктах України, у яких загрозлива ситуація із COVID-19.