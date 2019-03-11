Тернопільським поліцейським на виборах допомагатимуть… мисливці

11/03/2019 Розмір тексту:

Авторитетним і законослухняним громадянам пропонують об’єднуватися у невеликі групи. Такі групи активних жителів будуть допомагати поліцейським забезпечувати громадський порядок під час виборів 31 березня.

– Звертаємось з проханням до кожного населеного пункту, до органів місцевого самоврядування створити невеликі групи активних громадян, законослухняних, авторитетних, які живуть або працюють у населених пунктах, де проходитимуть вибори, – каже Олександр Богомол, начальник Головного управління Національної поліції у Тернопільській області. – Вони допомагатимуть забезпечувати порядок на дільничних виборчих комісіях і біля них у тих населених пунктах, де будуть проходити вибори. На малих виборчих дільницях буде тільки один поліцейських, він буде декілька діб працювати. У нас буде резерв, але якщо щось трапиться, то до того часу поки резерв приїде на місце, ми повинні мати допомогу. Тому з 12 березня, коли будуть створені дільничні виборчі комісії, керівники територіальних підрозділів, районів і відділень прибудуть до комісій і проведуть робочі зустрічі, роз’яснення щодо недопущення порушень виборчого законодавства. Також будуть оглянуті дільничні виборчі комісії чи усуненні недоліки, про які ми говорили раніше. За допомоги органів місцевого самоврядування створимо групи активних громадян, які нам будуть допомагати. Будемо запрошувати туди і мисливців, і АТОвців, і представників формувань по охороні громадського порядку, і всіх інших громадян, які мають відповідний досвід спілкування з населенням.

Ольга Трач