На засіданні виконавчого комітету міської ради затверджено Положення про фінансову підтримку малого та середнього підприємництва, яким передбачено часткове відшкодування вартості придбання генераторів суб’єктам малого та середнього підприємництва.

Компенсацію зможуть отримати суб’єкти господарської діяльності, які фактично здійснюють діяльність на території Тернополя та населених пунктів, що приєдналися до Тернопільської громади.

Часткове відшкодування вартості придбання генераторів буде надаватися суб’єктам господарювання окремо на кожен об’єкт здійснення діяльності у розмірі, що не перевищує 50% вартості генератора, але не більше 30 тис. грн. Обладнання має бути закуплене після 24 лютого 2022 року та номінальною потужністю від 3 кВт включно.

Право на отримання фінансової підтримки мають суб’єкти господарської діяльності, які відповідають критеріям:

юридичні особи та фізичні особи – підприємці, які зареєстровані, здійснюють діяльність на території Тернопільської міської територіальної громади та сплачують податки до бюджету громади;

є представниками малого та середнього підприємництва, згідно з положеннями Господарського кодексу України, окрім тих, діяльність яких пов’язана із виробництвом та реалізацією підакцизних товарів та грального бізнесу;

забезпечують робочими місцями не менше 3 осіб;

не перебувають у стані ліквідації, реорганізації, банкрутства;

у яких відсутня заборгованість щодо сплати податків і зборів перед бюджетами всіх рівнів, а також відсутня заборгованість із сплати єдиного внеску та/або страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

“Для отримання часткового відшкодування вартості придбаних генераторів заявники повинні будуть подати пакет документів. Увага! Дату початку прийому документів на цю послугу буде додатково повідомлено на сайті міської ради”, – наголошують у мерії.

Для подачі документів на відшкодування вартості придбаних генераторів заявники повинні будуть подати пакет документів: