Для тернопільських підприємців, майно яких знищено або пошкоджено внаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією російської федерації, встановили нові ставки плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Відповідне рішення прийняли на черговій сесії міської ради.

– З першого червня 2023 року і до закінчення воєнного стану ставки місцевих податків і зборів для вказаної категорії суб’єктів підприємницької діяльності становитимуть: в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в розмірі 0,01 відсотка від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року для об’єктів, які знищено або пошкоджено внаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією російської федерації на території Тернопільської міської територіальної громади, – повідомила Вікторія Остапчук, заступниця міського голови. – В частині земельного податку – за земельні ділянки різного цільового призначення, нерухоме майно, на яких знищено або пошкоджено внаслідок воєнних дій – в розмірі 0,01 відсотка від нормативної грошової оцінки землі. В частині орендної плати за землю – за земельні ділянки різного цільового призначення, нерухоме майно, на яких знищено або пошкоджено внаслідок воєнних дій – в розмірі 0,01 відсотка від нормативної грошової оцінки землі.

Міський голова Сергій Надал також дав протокольне доручення управлінню економіки, промисловості та праці здійснити моніторинг зменшення власниками майно, яких постраждало внаслідок збройної агресії, плати оренди та суборенди за землі та об’єкти нерухомості для орендарів та суборендарів. Також комісія, яка здійснює обстеження пошкоджених об’єктів має надати на затвердження виконкому перелік суб’єктів господарювання, які постраждали від військових дій. Його передадуть фіскальним органам, щоб зменшити плату за землю та об’єкти нерухомості.