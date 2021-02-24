Профорієнтаційні курси для підлітків проводять у благодійному фонді «Карітас». Діти визначають власні задатки, а також можливості для самореалізації у професійному житті.

Чотирнадцятирічна Тетяна Черній долучилася курсів вперше. Дівчина хоче дізнатися про власні сильні сторони, а також обрати ту професію, в якій зможе бути корисною суспільству.

«Хочеться стати максимально сильною у своїй галузі, досягти хороших результатів. Тому проходжу різні тести, визначаю свої сильні сторони, більше дізнаюся про різні професії. Сподіваюся, що до кінця курсів зможу прийняти рішення щодо майбутньої професії».

Профорієнтаційні курси проводять у рамках проекту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю». У благодійному фонді «Карітас» наразі триває цикл зустрічей «Профорієнтація». Своє завдання працівники проекту бачать у тому, щоб показати, як люди обирають професію, як вони шукають себе та досягають успіху.