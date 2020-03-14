Триває конкурс на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в Тернопільській міській територіальній громаді.

Оголосили його у середині лютого, а на черговому засіданні виконавчого комітету 11 березня до оголошення про конкурс внесли зміни. Вони стосуються вимог, які мають виконати перевізники.

– Вносяться зміни в окремі рішення виконкому стосовно вимог до перевізників, – зазначив Олег Вітрук, начальник управління транспортних мереж та зв’язку. – Додаток до оголошення доповнюємо ще однією вимогою: забезпечити встановлення в салонах автобусів камер відеоспостереження після конкурсного відбору. Також у рішення йдеться про збільшення кількості маршрутів, які працюватимуть у звичайному режимі руху і враховано пропозиції від поліції щодо проходження маршрутів вулицею Купчинського. В рамках підготовки паспортів маршрутів проведено обстеження за участю проектантів та поліції і встановлено, що правий поворот з Купчинського на Сахарова не відповідає експлуатації великогабаритних автобусів, які ми хочемо бачити на цьому маршруті. У зв’язку з цим маршрут №35 пропонуємо пустити не через Сахарова, а прямо від проспекту Злуки на вулицю Купчинського, Корольова, Стуса і далі по маршруту. Тобто ми забезпечимо перевезення мешканців від другої міської лікарні до вулиці Київської і мікрорайону «Аляска».

В оголошенні зазначено, що перевізники-претенденти, в разі визнання їх переможцями конкурсу зобов’язуються: впровадити і забезпечити функціонування системи АСООП в усіх транспортних засобах на маршрутах об’єктів конкурсу; забезпечити обслуговування маршрутів згідно додаткових умов, наданих ними, як перевізниками-претендентами; забезпечити обладнання всіх автобусів приладами GPS-зв’язку та системами автоматичного оголошення зупинок; забезпечити роботу водіїв на маршрутах в уніформі; проводити оновлення рухомого складу на закріплених маршрутах; забезпечити роботу на маршрутах низькопідлогових автобусів або здійснити переобладнання автобусів, для забезпечення перевезення осіб з інвалідністю; забезпечити роботу в автобусах системи кондиціонування та опалення; забезпечити наявність автобусів з категорією екологічності Євро 3 – Євро 6; забезпечити водіїв автобусів належним рівнем заробітної плати.

Засідання конкурсного комітету та проведення конкурсу відбудеться третього квітня 2020 року об 11:00 в залі засідань Тернопільської міської ради. З питань проведення конкурсу, отримання бланків документів та рахунку для сплати коштів за участь у конкурсі можна звертатися за телефонами: 52-15-14, 52-69-41, або електронною адресою: uprtrans_te@ukr.net.

Ольга Трач

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