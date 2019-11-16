Голова Державної митної служби України Максим Нефьодов 13 листопада підписав наказ про призначення виконувачем обов’язків керівника новоствореної Галицької митниці 39-річного львів’янина Володимира Цабака.

Про це ZAXID.NET стало відомо зі слів джерела у Державній митній службі.

Раніше Цабак протягом кількох років очолював міську Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у Львові.

Володимир Цабак у 2003 році закінчив юридичний факультет Львівського національного університету. Із 2003 року до 2016 року працював в управлінні юстиції Львівської області, згодом став керівником Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Львові.

У липні 2019 року Володимира Цабака призначили в.о. директора департаменту містобудування ЛМР. У вересні 2019 року Володимир Цабак переміг у конкурсі та став начальником управління капітального будівництва ЛОДА.

Галицька митниця об’єднає Івано-Франківську, Львівську та Тернопільську області.