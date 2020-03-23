П’ятсот тридцять три тисячі гривень виділили з міського бюджету на придбання противірусних препаратів, інших лікарських засобів, експрес-тестів та виробів медичного призначення для тернопільських медзакладів.

Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 18 березня.

Вказану суму коштів із цільового фонду відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради спрямує шести медичним закладам міста. Комунальному некомерційному підприємству «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» – в сумі двісті шістдесят тисяч гривень; комунальному некомерційному підприємству «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» – в сумі сімдесят тисяч; комунальному некомерційному підприємству «Міська комунальна лікарня №3» Тернопільської міської ради – в сумі п’ятдесят тисяч; комунальному некомерційному підприємству «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» – в сумі шістдесят три тисячі гривень; комунальному підприємству «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» Тернопільської міської ради – в сумі тридцять тисяч; комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги» – в сумі шістдесят тисяч гривень.

Нагадаємо, що базовими лікарнями для лікування хворих на COVID-19 є Тернопільська лікарня швидкої допомоги та дитяча міська лікарня. Відповідно до рішення оперативного штабу у міській лікарні № 3 жителі громади будуть проходити обсервацію та ізоляцію, а базовою для лікування інших видів захворювання залишається міська лікарня №2. Тернопільська обласна лікарня та районна лікарня визнані такими, які також будуть брати участь в лікуванні у випадку поширення коронавірусної інфекції.

Ольга Трач