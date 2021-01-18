Службовий автопарк правоохоронців тернопільської поліції поповнився двома новими іномарками Renault Duster. Сучасні службові автівки, які закупила Національна поліція України, допоможуть збільшити швидкість виїздів за викликами.

Як зазначив тимчасово виконуючий обов’язки начальника районного управління поліції Сергій Осадця, отримані транспортні засоби покращать оперативність правоохоронців та сприятимуть ефективному реагуванню на повідомлення громадян про вчинення злочинів та правопорушень.

– Вдячний керівництву ГУНП в Тернопільській області за сприяння у отриманні нового транспорту, адже ці автомобілі забезпечать насамперед швидку та своєчасну роботу груп реагування, – розповів він. – Прошу працівників берегти під час виконання поставлених завдань майно, яке нам довірили для служіння громаді.

Вже за доброю традицією новенькі автомобілі в добру путь освятили священнослужителі. Незабаром вони виїдуть на автошляхи міста та районів.