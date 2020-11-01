Поліція штрафуватиме водіїв на євробляхах від 8500 до 170 000 гривень. 28 жовтня Кабмін погодив проект постанови, що дозволяє залучати до відповідальності власників авто на європейській реєстрації.

Євробляхери незгодні з рішенням влади і збираються на чергову акцію протесту. Про це повідомив керівник обласної організації “Автоєвросила” Ігор Красновський. Вони поїдуть на своїх автівках до столиці та вимагатимуть там доступного розмитнення.

“Звертаємося до водіїв, що керують автомобілями на європейській реєстрації в Тернопільській області. Розказувати, що потрібно їхати на акцію – не буду. Якщо маєте багато грошей на штрафи 8500 —170000, можете сидіти вдома. Якщо хочете і далі їздити на своїй євроблясі – запрошуємо поїхати в Київ на акцію!”.

3 листопада у столиці зберуться євробляхери з різних областей України. Автомобілісти рухатимуться колонами. Чи штрафуватимуть їх, і якою буде відповідь влади, побачимо згодом.

Додамо, наприкінці 2019 року був підписаний меморандум між “Автоєвросилою” та міністром МВС про непритягнення до відповідальності власників автомобілів на європейській реєстрації до прийняття закону про доступне розмитнення. Вочевидь, влада змінила своє рішення щодо ситуації з євробляхами.