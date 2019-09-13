«Канікули» для власників авто на європейській реєстрації продовжуються.

Вчора Верховна Рада України підтримала законопроект президента Зеленського про відтермінування штрафів на три місяці.

Проголосували «За» 284 депутати, не підтримали президентську ініціативу представники «Європейської солідарності» та «Голосу». «Автоєвросила» називає цей крок черговою маленькою перемогою. Втім, власники автівок на єврономерах продовжують вимагати доступного розмитнення, – зазначив керівник обласної організації «Автоєвросила» Ігор Красновський. Нова влада пообіцяла автомобілістам вийти на зустріч. Яким буде рішення через 90 днів, наразі невідомо.

«Сьогодні ми святкуємо третю річницю ВО ГО «Авто Євро Сила»! Як правило нічого не появляється раптово та ні з чого, нас згуртувала спільна мета та ідеї. Три роки ми добиваємось змін в митному законодавстві, працюємо над змінами законопроектів, обов’язковим внесенням правок по відношенню до учасників бойових дій, інвалідів війни з російським агресором, інвалідів 1-2 груп, багатодітних сімей. Нас об’єднує основна ціль – доступне розмитнення, дороги з якісним покриттям, контроль над перегрузами».

Додамо, на Тернопільщині від минулого року було оформлено близько п’яти тисяч автомобілів на іноземній реєстрації. Втім, близько 70% машин залишаються не розмитненими.

Софія Романська