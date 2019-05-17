Верховна Рада відклала термін набуття чинності закону про запровадження штрафів за керування нерозмитненими автомобілями на три місяці — до 24 серпня 2019 року.

Про це повідомила голова комітету з питань податкової політики Ніна Южаніна, передає “Громадське“.

“Відстрочити початок терміну дії закону 2612, який собою мав би розпочати процедуру з притягнення до відповідальності та накладання штрафів за використання автомобілів на іноземній реєстрації з порушенням митного режиму. Він мав набрати чинності 24 травня. Тепер він набере чинності 24 серпня 2019 року”, — зазначила Южаніна.

Водночас депутатка визнала, що за ці додаткові 3 місяці вдасться розмитнити незначну кількість автомобілів на іноземній реєстрації. Причиною ухвалення цього рішення було скоріше виконання вимог протестувальників.