Нагадаємо, у четвер Верховна Рада прийняла закон, який відтерміновує штрафи на три місяці за користування автомобілями на європейській реєстрації. Відтак до 24 серпня власники євроблях можуть продовжити розмитнення.

Передувала прийняттю закону дводенна акція протесту представників «Автоєвросили» в урядовому кварталі столиці. До протестувальників долучилося більше сотні жителів Тернопільщини.

«Тернопільський осередок ГО «Автоєвросила» великою кількістю учасників підтримав акцію в м. Києві. Нам вдалося відтермінувати день, який з жахом чекали тисячі українців. Верховна Рада відклала термін набуття чинності закону про запровадження штрафів за керування нерозмитненими автомобілями на три місяці — до 24 серпня 2019 року. Вкотре ми довели всім та самим собі, що тільки разом ми сила. Ще багато добрих та великих справ попереду», – каже учасник акції протесту Юрій Дузяк.

Упродовж пільгового періоду, який тривав три місяці, на Тернопільщині було розмитнено близько п’яти тисяч євроблях, – повідомив начальник відділу організації митного контролю Тернопільської митниці Тарас Гутик.

Продовжили пільговий період для розмитнення автівок з іноземною реєстрацією на 90 днів. Відповідне рішення ухвалив парламентський Комітет з питань митної політики. За ухвалення законопроекту проголосувало 236 народних обранців.

Отже, Верховна Рада відклала термін набуття чинності закону про запровадження штрафів за керування нерозмитненими автомобілями на три місяці — до 24 серпня 2019 року. Відповідно до прийнятого закону, власників машин на єврономерах поліція почне штрафувати з 24 серпня. Якщо водій прострочить розмитнення більш як на місяць – сплатити доведеться 170 тисяч гривень, або автомобіль конфіскують.

Софія Романська