Тернопільським двохсотбальникам обіцяють десятитисячні премії

21/12/2018 Розмір тексту:

На Тернопільщині абітурієнтам, які отримають 200 балів під час зовнішнього незалежного оцінювання, виплачуватимуть десятитисячні премії. Якщо учасник ЗНО з усіх предметів здобуде найвищі балі, розмір премії сягатиме 15 000.

Рішення про виділення коштів двохсотбальникам на Тернопільщині прийняли сьогодні на сесії обласної ради. Як повідомила начальник управління освіти і науки ОДА Ольга Хома, у 2018-му році на Тернопільщині четверо абітурієнтів склали зовнішнє незалежне оцінювання на 200 балів. За кожну найвищу оцінку на ЗНО передбачена премія у розмірі 10 000 грн.

«В обласному бюджеті вже передбачені кошти на премії для відмінників. Будуть забезпечені преміями ті абітурієнти, які складуть ЗНО на 200 балів. Якщо абітурієнту вдасться скласти всі предмети на 200 балів, він отримає премію у розмірі 15-ти тисяч грн. Це ще одна мотивація для наших абітурієнтів», – зазначила Ольга Хома.

Нагадаємо, запропонували преміювати двохсотбальників на Тернопільщині ще влітку. Тоді з ініціативою виступила громадська організація «Інститут модернізації суспільства». Представники цієї організації пропонували преміювати ще й вчителів, які готують відмінників. Однак депутати до цієї пропозиції поки не дослухалися.

Софія Романська