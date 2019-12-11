Дільничний офіцер поліції – це перша особа, яка контактує з населенням, тому важливо, аби взаємодія була ефективна та якісна. 11 грудня офіційно розпочав свою роботу сервіс «Електронний кабінет дільничного».

Як повідомляють у поліції, он-лайн ресурс допоможе попередити вчинення правопорушень, зокрема, в частині протидії домашньому насильству, злочинів відносно осіб похилого віку, дотримання рівноправності громадян.

Запровадження проекту є ініціативою «Центру громадського моніторингу та аналітики». Наповненням та модернізацією ресурсу займаються громадські активісти в тісній співпраці з представниками поліції свого міста.

За словами начальника відділу дільничних офіцерів поліції ГУНП в Тернопільській області – т.в.о. заступника начальника УПД – Василя Дідуха, поліцейські підтримують запровадження такого сервісу в Тернополі, адже він допоможе їм стати ближче до громадян.

Дільничні забезпечені планшетами й можуть вносити всі дані про порушників або складати протоколи відразу в електронному вигляді. Також це дає змогу перевіряти осіб або транспортні засоби відразу на місці по відповідним базам.

Кожен, хто звернеться за допомогою, отримає фахові поради щодо питань, які входять до компетенції поліції. Окрім цього, поліцейські нададуть алгоритм дій для вирішення певних проблем у правовій площині.Офіцери поліції зустрінуться з жителями своїх дільниць, аби детальніше розповісти про можливості користування сервісом.

Наприкінці зустрічі представники громадської організації передали двом головам ОСББ комплекти відеоспостереження, які складаються з реєстратора та 8 камер для зовнішнього нагляду.