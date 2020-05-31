Тернопільські рандеївці відновили тренування після тривалого карантину. Перше заняття легкоатлети провели під дощем на традиційній локації біля причалу тернопільського ставу.

Тернополянин Андрій Козачок розповідає, що під час карантину тренувався на біговій доріжці. Оскільки без спорту хлопець не уявляє свого життя. Втім, біг на свіжому повітрі приносить особливе задоволення. “Тренування в квартирі — це, звісно, вихід із ситуації, що склалася в умовах карантину. Але з пробіжками на свіжому повітрі не порівняти. П’ятикілометрові забіги раніше влаштовував собі два-три рази на тиждень. Хлопці з “Рандею” молодці, популяризують біг серед людей, заохочують до занять спортом”.

Як повідомили організатори легкоатлетичного руху “Рандей”, сьогодні під час тренування намагалися дотримуватися карантинних норм. Попри дощ зібралося кілька десятків бігунів. “Не дивлячись на трішки «нечемну» погоду, зібралось чимало бігунів. Були дотримані усі норми безпеки: маски, антисептики, дистанція. Усі присутні клубчани отримали іменні футболки та прапори. Усі побачили, що наші волонтери ще не забули що їм потрібно робити, і що вони зовсім не бояться холоду. Отже, зустрічай наступну суботу разом з нами, набережна тернопільського ставу, 8:45!”.

Наступне тренування відбудеться через тиждень. Приєднатися до команди бігунів можуть всі охочі.

Софія Романська