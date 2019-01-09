Тернопільським абітурієнтам пропонують випробувати свої сили

09/01/2019 Розмір тексту:

Реєстрація учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання розпочалася на Тернопільщині. Відтак зареєструватися абітурієнтам можна в період від 8-го до 31-го січня 2019-го року на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти.

Відбудеться пробне ЗНО-2019 16 та 23-го березня. Як повідомив заступник директора Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти Юрій Шайнюк, проводять пробний іспит, щоб ознайомити абітурієнтів зі специфікою ЗНО та оцінити їхню готовність до основного іспиту. Брати участь в пробному тестуванні необов’язково. Такий іспит платний, вартість одного тестування – 138 грн.

«У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета: 16 березня – з української мови і літератури, а 23 березня – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов, тобто з цього переліку один предмет на вибір. Учасники пробного зовнішнього незалежного оцінювання мають можливість: ознайомитися з процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання; виконати пробний тест, що відповідає вимогам програм ЗНО, характеристиці і структурі сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року; попрактикуватися в заповненні бланків відповідей; навчитись ефективно розподіляти час на виконання тесту; отримати правильні відповіді та дізнатися результат тестування; оцінити рівень готовності до проходження зовнішнього незалежного оцінювання».

Нагадаємо, абітурієнти можуть взяти участь лише двох іспитах пробного тестування. 16-го березня учасники складатимуть тестування з української мови та літератури, 23-го березня будь-який інший предмет на вибір.

Софія Романська