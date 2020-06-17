Механізм повернення коштів абітурієнтам, як оплатили пробне ЗНО, розробило Міністерство фінансів.

Для цього необхідно із заявою звернутися до регіонального відділення Українського центру оцінювання якості освіти та вказати реквізити рахунку для повернення коштів.

Як повідомив відповідальний за організацію тестування на Тернопільщині Юрій Шайнюк, для участі в пробному ЗНО в області зареєструвалося 6600 абітурієнтів. Кожен учасник в середньому сплатив 140 гривень за один предмет. Оскільки пробні іспити в очному режимі заборонили, то абітурієнтам пообіцяли повернути кошти. За інформацією Мінфіну, близько 52 млн. гривень будуть на рахунках регіональних центрів оцінювання якості освіти.

“Мінфін напрацював максимально спрощений механізм повернення цих коштів, відповідно до якого необхідно буде звернутись до регіонального відділення УЦОЯОУ із заявою, вказавши реквізити рахунку, на який здобувач освіти чи його батьки хочуть отримати кошти. Завтра відбудеться засідання, і цей варіант повинні затвердити”.

Нагадаємо, з 15 по 17 червня тернопільські абітурієнти мають право скласти пробне ЗНО в онлайн-режимі. Втім, чимало вступників стикаються з труднощами через перевантажений сайт.

Софія Романська