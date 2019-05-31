В останній день весни понад 1200 тернопільських випускників попрощається зі школою на завжди, – повідомили в управлінні освіти Тернопільської міської ради.

З цієї нагоди у деяких школах міста готують тематичні флешмоби, танцювальні номери, висаджування дерев.

Зоозахисники закликали тернопільських випускників відмовитися від використання яскравих повітряних кульок. Оскільки ця застаріла радянська традиція призводить до забруднення навколишнього середовища.

Як зазначила волонтерка Людмила Чеховська, повітряні кульки долають кілометри, а потім потрапляють у річки і ліси. Врешті через залишки кульок гинуть тварини.

«Тварин і птахів притягує яскравий колір, тож вони часто гинуть, намагаючись проковтнути кульку, або заплутавшись у її стрічці. Традиція на випускних і останніх дзвониках випускати повітряні кульки сягає радянських часів. Цього тижня ми звернулися до українців із закликом відмовитися від шкідливої традиції та провести шкільні випускні екологічно. Ініціативу екологічного випускного вже підтримали сотні шкіл по всій країні».

Софія Романська