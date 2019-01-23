Тернопільських водіїв штрафуватимуть за теревені по телефону

23/01/2019 Розмір тексту:

425 гривень штрафу загрожує любителям розмовляти по телефону за кермом. У Патрульній поліції нагадують: за таке порушення передбачена адміністративна відповідальність.

Правоохоронці зазнаються, дотепер штрафували за розмови по телефону під час керування транспортним засобом в Україні рідко. Переважно поліцейські роблять попередження щодо цього порушення. Однак надалі радять тернопільським водіям не ризикувати.

«Радимо подбати про власну безпеку, а також безпеку інших учасників дорожнього руху. Розмови по телефону та набір повідомлень за кермом – це перш за все небезпека для вас та ваших пасажирів, оскільки, неуважність на дорозі часто призводить до дорожньо-транспортних пригод. Згідно п.2.9.д Правил дорожнього руху України, водієві забороняється під час руху транспортного засобу користуватися засобами зв’язку, тримаючи їх у руці. Нагадуємо, за дане правопорушення передбачена адміністративна відповідальність за ч. 2 ст. 122 – штраф 425 грн», – повідомила речник Патрульної поліції Тернопільщини Катерина Басалига.

Додамо, використання засобів зв’язку дозволяється за допомогою спеціальної гарнітури, що дає змогу не відволікатися від керування автомобілем.

Софія Романська