Тернопільських водіїв просять розвезти подарунки від Миколая

18/12/2018 Розмір тексту:

У Тернополі розшукують водіїв з власним авто, які допоможуть розвести подарунки на День Миколая літнім та одиноким особам. Акція проходитиме 18-го грудня о 10.00.

Подарунки на День Миколая для одиноких краян передбачені проектом «Домашня опіка», який реалізовує Тернопільський благодійний фонд «Карітас». Пакунки уже підготовлені, залишилося розвести їх у домівки одиноких жителів обласного центру.

«Ми хочемо, щоб у День такого світлого свята без подарунків не залишилися і люди із соціально-незахищених верств населення. Наразі допомога потрібна із транспортуванням подарунків. Запрошуємо водіїв з власним авто допомогти нашим працівниками розвести подарунки від Св. Миколая для самотніх – літніх людей, людям з інвалідністю та важкохворим, які є підопічними проекту «Домашня опіка». Загалом акція проходитиме 18-го грудня, о 10 год. Будь-яку інформацію щодо акції можна отримати за телефоном: +380689492949!», – повідомив директор благодійного фонду «Карітас» о. Андрій Марчук.

Окрім цього, лічені дні залишилися до акції «Святий Миколай дітям Тернопілля». Цього року до її проведення долучилися учні та вчителі ЗОШ №3, а також чимало інших небайдужих людей пожертвували гостинці для потребуючих діток.

Софія Романська