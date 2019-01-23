Тернопільських водіїв попереджають про сильну небезпеку

23/01/2019 Розмір тексту:

Внаслідок впливу атмосферних фронтів по всій території України погіршилися погодні умови. Відтак роботи додалося комунальникам. Оскільки постійно на автошляхах утворюється ожеледиця.

Під час складних погодних умов обережності просять не лише у водіїв, а й у пішоходів.

«Зупинити автомобіль на ожеледиці раптово неможливо, тож перед початком переходу проїзної частини впевнюйтесь, що всі автомобілі зупинились та пропускають вас. Переходьте дорогу лише на пішохідних переходах!», – повідомляє Патрульна поліція Тернопільщини.

Водіїв просять бути максимально уважними на дорогах. Обов’язково необхідно дотримуватися безпечної дистанції між транспортними засобами та не перевищувати швидкість. Оскільки під час складних погодних умов ймовірність ДТП зростає.

А тим часом комунальники просять не залишати транспортні засоби на проїжджій частині, щоб вони заважати роботі снігоприбиральної техніки! У разі потреби варто телефонувати на спецлінії: 101 чи 102.

Софія Романська