У новий навчальний рік із нововведеннями. Учні, які цього року йдуть у перший клас отримають “Файну картку тернополянина” безкоштовно.

До того ж учні та студенти з 1 вересня їздитимуть безоплатно у комунальному громадському транспорті, повідомляє Т1 Новини.

За пенсійним посвідченням тернополяни їдуть у тролейбусах безкоштовно. 5 гривень платять тернополяни, за файною та електронною картками. Студенти та учні – 2,50 грн. Та вже з першого вересня власники студентських та учнівських карток – будуть їздити безоплатно.

Таке рішення прийняли на сесії Тернопільської міської ради. Відтак,учні та студенти вже з вересня будуть їздити безкоштовно у комунальному транспорті. Раніше вони платили половину вартості проїзду.

“Зрозуміло, що до кінця року ми вивчимо ще питання, яке стосується того, щоб перевести таку модуль на весь пасажирський транспорт, і авто, і електро. Порахуємо чи витримає це бюджет”, – каже начальник управління транспорту ТМР Ігор Мединський.

Як тернополянам безкоштовно отримати "Файну карту" та хто може скористатися безоплатним проїздом?

Як тернополянам безкоштовно отримати "Файну карту" та хто може скористатися безоплатним проїздом?У новий навчальний рік із нововведеннями. Учні, які цього року йдуть у перший клас отримають "Файну картку тернополянина" безкоштовно. До того ж учні та студенти з 1 вересня їздитимуть безоплатно у комунальному громадському транспорті, повідомляє Т1 Новини.За пенсійним посвідченням тернополяни їдуть у тролейбусах безкоштовно. 5 гривень платять тернополяни, за файною та електронною картками. Студенти та учні – 2,50 грн. Та вже з першого вересня власники студентських та учнівських карток – будуть їздити безоплатно.Таке рішення прийняли на сесії Тернопільської міської ради. Відтак,учні та студенти вже з вересня будуть їздити безкоштовно у комунальному транспорті. Раніше вони платили половину вартості проїзду."Зрозуміло, що до кінця року ми вивчимо ще питання, яке стосується того, щоб перевести таку модуль на весь пасажирський транспорт, і авто, і електро. Порахуємо чи витримає це бюджет", – каже начальник управління транспорту ТМР Ігор Мединський.

Опубліковано Т1 Новини Четвер, 8 серпня 2019 р.