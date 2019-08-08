У новий навчальний рік із нововведеннями. Учні, які цього року йдуть у перший клас отримають “Файну картку тернополянина” безкоштовно.

До того ж учні та студенти з 1 вересня їздитимуть безоплатно у комунальному громадському транспорті, повідомляє Т1 Новини.

За пенсійним посвідченням тернополяни їдуть у тролейбусах безкоштовно. 5 гривень платять тернополяни, за файною та електронною картками. Студенти та учні – 2,50 грн. Та вже з першого вересня власники студентських та учнівських карток – будуть їздити безоплатно.

Таке рішення прийняли на сесії Тернопільської міської ради. Відтак,учні та студенти вже з вересня будуть їздити безкоштовно у комунальному транспорті. Раніше вони платили половину вартості проїзду.

“Зрозуміло, що до кінця року ми вивчимо ще питання, яке стосується того, щоб перевести таку модуль на весь пасажирський транспорт, і авто, і електро. Порахуємо чи витримає це бюджет”, – каже начальник управління транспорту ТМР Ігор Мединський.