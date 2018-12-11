Тернопільських татусів навчать бути успішними

11/12/2018 0
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11-го грудня у Тернополі відбудеться майстер-клас тренера Сергія Цветкова – виконавчого директора Міжнародного Центру Батьківства. Для участі запрошують чоловіків.

У майстер-класі йтиметься про те, як стати успішним батьком. Також учасники дійства зможуть виміряти показники свого батьківства й дізнатися про успішні форми виховання дітей.

«Запрошуються чоловіки-батьки разом із дружинами.
Початок майстер-класу о 19 годині, тривалість – 1,5 – 2 години. Місце зустрічі – Молодіжний центр міста Тернополя. На майстер класі Ви:
почуєте: чому “тато вам не мама”; виміряєте: чотири показники свого батьківства; створите дорожню карту для батька.
Це буде корисно кожному. Оскільки майстер-клас проводить досвідчений тренер, підібрано найкращі та різноманітні форми роботи для зустрічі. Буде цікаво!», – повідомила координатора зустрічі Людмила.

Участь у майстер-класі безкоштовна за умови наявності вільних місць та попередньої реєстрації за номером 097 500 6924.

Софія Романська

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