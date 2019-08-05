У ЗМІ з’являється дедалі більше інформацї про претендентів на високі посади у парламенті.

Зокрема, як повідомляє НВ, визначено не тільки, хто стане спікером та головою фракції “Слуга народу”, але кандидатури голів комітетів та 15 заступників фракцій.

В опублікованих даних не вдалося знайти прізвищ тернопільських нардепів від “Слуги народу”. Очевидно, у них наразі не побачили серйозних задатків або ж радше довіри, щоб зайняти такі посади.

Нагадаємо, що тернопільська колонія “Слуги народу” складає 4 особи: мажоритарники Андрій Богданець, Ігор Василів, Володимир Гевко та списочниця Людмила Марченко.

Попередній список кандидатур від СН на керівників глав парламентських комітетів і до фракції Слуга народу виглядає таким чином.

Кандидатури на керівників фракції

Спікер парламенту — Дмитро Разумков



Віце-спікер — Руслан Стефанчук

Глава фракції СН — Давид Арахамія

Заступники голови фракції:

1) Галина Янченко

2) Дмитро Соломчук

3) Юрій Місягін

4) Павло Халімон

5) Євгенія Кравчук

6) Павло Сушко

7) Юрій Корявченков (Юзік)

8) Юрій Кисіль

9) Микола Тищенко

10) Вадим Струневич

11) Ольга Савченко

12) Максим Ткаченко

13) Артем Культенко

14) Роман Мулик

15) Олена Шуляк

Кандидатури на посади голів комітетів у Верховній Раді

1. Данило Гетманцев — комітет податкової, митної та фінансової політики (Пропозиція СН об’єднати 2 комітети в один — податкової та митної політики і фінансової політики і банківської діяльності)

2. Дмитро Наталуха — комітет з питань економічної політики

3. Юрій Арістов — комітет з питань бюджету

4. Олександр Ткаченко — гуманітарний та інформаційний комітет

5. Сергій Бабак — комітет з питань науки і освіти

6. Михайло Крячко — комітет з цифровізації та IT

7. Ірина Венедиктова — комітет з питань правової політики і правосуддя

8. Микола Сольський — комітет аграрної політики і земельних відносин

9. Анастасія Красносільська — комітет з питань запобігання та протидії корупції

10. Денис Монастирський — комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

11. Андрій Герус — комітет з питань паливно-енергетичного комплексу

12. Владислав Криклій — комітет з питань інфраструктури

13. Андрій Клочко — держбудівництва, місцевого самоврядування

14. Олександр Завітневич — комітет з питань національної безпеки і оборони

15. Михайло Радуцький — комітет з питань охорони здоров’я

16. Олег Бондаренко — комітет з питань екологічної політики

17. Сергій Кальченко — комітет з питань регламенту і організації роботи ВРУ

18. Богдан Яременко — комітет з питань закордонних справ

19. Марія Мезенцева — комітет з питань європейської інтеграції

20. Галина Третьякова — комітет з питань соцполітики