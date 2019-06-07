Громадська організація «Гільдія рестораторів Тернопільщини» звернулася до міської ради з проханням надати дозвіл на проведення у Тернополі 14-16 травня етно-гастрономічного фестивалю «Галицька дефіляда» в парку імені Тараса Шевченка.

Його розглянули на черговому засіданні виконавчого комітету.

Проведення фестивалю погодили, але з однією умовою: якщо ресторатори піднімуть зарплату своїм працівникам. Із такою пропозицією виступив член виконкому Петро Якимчук, заступник начальника ГУ ДФС у Тернопільській області.

– Є пропозиція запросити усіх рестораторів, які будуть брати участь у фестивалі, на комісію по зарплаті, тому що всі вони платять працівникам зарплату на рівні мінімальної – 4,5 тисячі гривень. – На сьогодні середня зарплата по Тернополю більше семи тисяч гривень, тому треба це питання піднімати перед ними.

Міський голова Сергій Надал зазначив, що оскільки захід загальноміський і важливий для міста, то проведення фестивалю варто погодити, але з умовою, що буде чітко зафіксовано розмір акцизного збору за продаж алкогольних напоїв на фестивалі, і що рестораторів запросять на комісію по зарплаті.

Заплановано, що в рамках «Галицької дефіляди» вже вдруге відбудеться Кулінарний Кубок Західної України. До Тернополя приїдуть кращі шеф-кухарі, су-шефи та кухарі з усієї України, щоб позмагатися за титул найкращого.

Ольга Трач