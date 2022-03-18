Тернопільських рекламістів звільнять від плати за місця, якщо вони будуть розміщувати соціальну рекламу

Розповсюджувачів зовнішньої реклами у Тернополі звільнили від плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів. Зробили це для зменшення фінансового навантаження на суб’єктів господарювання в умовах правового режиму воєнного стану. Відповідне рішення прийняли на виконкомі 17 березня.

Суб’єкти господарювання не платитимуть за рекламу з 1 березня 2022 року і до скасування воєнного стану. У прийнятому рішенні вказно, що це стосується розміщення реклами на білбордах, призматронах, сітілайах, світлових екранах-моніторах, які перебувають у комунальній власності Тернопільської міської територіальної громади. Натомість розповсюджувачів зовнішньої реклами зобов’язали розміщувати соціальну рекламу для потреб правового режиму військового стану, яка погоджена Тернопільською міською радою.

Управління стратегічного розвитку міста проведе перерахунок плати розповсюджувачам зовнішньої реклами, згідно з укладеними договорами на тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності Тернопільської міської територіальної громади.