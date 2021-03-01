Клуб англійської мови для початківців вікової категорії 60+ заснували у Тернополі. Заняття відбуваються щочетверга, навчання повністю безкоштовне.

Уроки англійської мови для пенсіонерів проводять Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. Щоб долучитися до занять, необхідно лишень оформити читацький квиток. Як повідомила співорганізаторка курсів Оксана Гуменюк, цією можливістю вже скористалися більше десяти тернополян поважного віку.

«Перше заняття у 2021 році клубу англійської мови для початківців вікової категорії 60+ відбулося. А загалом заняття проходять щочетверга о 12:00. Для відвідування занять потрібно мати читацький квиток бібліотеки на 2021 рік. Його можна оформити на касі бібліотеки. Вартість – 30 грн./рік».

Нагадаємо, Клуб з вивчення англійської мови для пенсіонерів у Тернополі заснували з вересня минулого року. Групи є відкритими, відтак долучитися до занять можуть всі охочі мешканці обласного центру пенсійного віку.