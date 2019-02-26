Тернопільських митців занесуть у базу

26/02/2019 Розмір тексту:

Над створенням сайту про місцевих митців, а також про творчих особистостей з інших міст, діяльність яких тісно пов’язана із нашим містом та його популяризацією, працюють у Тернополі.

Ідею подібного ресурсу подав тернопільський журналіст, телеведучий, поет, перекладач, голова ГО «Мистецький фестиваль Ї» Юрій Матевощук. Спільно з ентузіастами, які мають відношення до культури і мистецтва він взявся зібрати і впорядкувати наявну інформацію. Надати її вже погодилися Олександр Смик — відомий поет і бард, начальник управління культури й мистецтв Тернопільської міської ради, голова Тернопільської обласної організації НСПУ; Володимир Окаринський — історик, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України ТНПУ імені Володимира Гнатюка; Марічка Юрчак — історик, кандидат історичних наук ТНПУ імені Володимира Гнатюка, художниця, арт-директор галереї «Бункермуз»; Роман Воробйов — поет, дизайнер, ідеолог тернопільського бренду «Сумна вівця» та проекту «Тернопільська поезія мертва».

– Зібралася чудова компанія творчих людей, які горять ідеєю напрацювання бази митців, – каже Юрій Матевощук. – Робота триває. Даний сайт — це такий собі мистецький довідник із базою музикантів, літераторів, художників, народних майстрів та інших діячів мистецтва не лише минулого, а й теперішнього часу. Наші таланти стануть «родзинкою» Тернополя для туристів. А місто зможе гідно презентувати своїх митців. Було би чудово, якби місцеві видавці перетворили напрацьовані нами дані в красивий презентаційний друкований довідник. У майбутньому хочемо створити на нашому сайті карту закладів і об’єктів культури та мистецтва Тернополя. Зараз гості міста не мають такої сукупної інформації. Карта стане для туристів чудовим путівником та орієнтиром під час відвідин міста. Було б чудово, якби ми змогли інтегрувати її в сайт міської ради.

Необхідну інформацію шукають в архівах, беруть з відкритих джерел, книг, газет, Вікіпедії, тощо. Допомогти у зборі даних для сайту про художників, народних майстрів, письменників, літераторів, музикантів, період творчості яких тісно пов’язаний із Тернополем, навіть якщо митець народився й жив у іншому місті, можуть і звичайні тернополяни. Усі, хто має інформацію про митців і бажає нею поділитися можуть заповнити анкету.

Зворотний зв’язок відбувається через електронну адресу: yurymatevoshchuk@gmail.com

Ольга Трач

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