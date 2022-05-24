Волонтери з громадської спільноти «Бункер-С Тернопіль» кличуть господинь ліпити вареники для українських захисників. Національну страву у готовому вигляді відправляють на передову.

Вареники – це улюблена страва українських захисників. Тернопільські господині із волонтерської групи «Бункер С» регулярно готують їх для бійців. Наразі на виробництво вареників необхідні робочі руки. А також є потреба у продуктах для приготування улюбленої страви воїнів. «Потрібні руки для ліплення вареників. Збираємося за адресою вул. Старий ринок 1-А Бункер С. Це приміщення фізкультурного диспансеру. Дівчатка, жіночки, мами, бабусі, не будьте байдужими, вареники ліпляться на передову! Приходьте, беріть подруг, сусідок. Роботи є багато. Дякуємо всім небайдужим, які допомагають нам продуктами та грошима», – зазначає волонтерка Марія.

Додамо, тернопільські господині відправляють їжу бійцям, відколи триває війна на Східній Україні. Готуючи страви для воїнів, жінки таким чином показують їм підтримку і турботу.