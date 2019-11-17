З понеділка у Тернополі розпочинаються «Веселі канікули з Богом».

Осінній міні-табір організовують при Архикатедральному соборі вперше. Відвідувати заняття можуть діти парафіян УГКЦ.

«Веселі канікули з Богом» – традиційний літній табір. Організувати його восени в Тернополі вирішили вперше, – розповідає священик Архикатедрального собору о. Роман Демуш. Християнський табір пройде у період шкільних канікул. «З радістю хочемо анонсувати про подію, яка є дуже улюблена нашими дітьми – це «Веселі Канікули з Богом». Зважаючи на те, що до літа чекати ще дуже довго, ми приготували для дітей осінні міні (південні) «Веселі Канікули з Богом», в часі шкільних канікул! На відміну від літньої ініціативи, цей міні-табір матиме більш катехитичне спрямування та має на меті допомогти нашим дітям поглибити свої знання про правди віри та зблизити свої стосунки з Богом. Темою цьогорічного осіннього табору будуть Десять Заповідей Божих! Дуже просимо батьків, не легковажити цією нагодою і подбати про участь ваших дітей у цьому таборі, в часі якого вони не тільки проведуть дозвілля в радості і без гріха, але також зможуть збагатитися духовними науками».

Осінні «Веселі Канікули з Богом» триватимуть з 18 до 22 листопада, щоденно, з 10 до 14 години. На цей катехтитичний табір запрошують дітей, віком від 8 до 14 років.

Софія Романська