Кулінарний майстер-клас організували у Тернополі для дітей. Заняття відбулося в рамках проекту “Соціально-педагогічна робота”, що діє у благодійному фонді “Карітас”.

Кулінарними здібностями ділилася з хлопцями і дівчатами тернополянка Галина Сорочинська. Юні кондитери вчилися готувати медове печиво.

“Донька Анастасія відвідує цей проект у благодійному фонді “Карітас”. Тому долучитися до кулінарного майстер-класу було приємно. Запах кориці, імбиру, меду переповнював повітря, а наші юні кондитери уважно прислухалися до кожного слова. Тож пряники вийшли не лише смачні, а й дуже красиві. Спільна справа об’єднала всіх. Панувала атмосфера злагодженості, любові та добра. Було весело, цікаво, а головне смачно”.

Майстер-класи для дітей і молоді організовують в благодійному фонді регулярно. Дівчата і хлопці не лише весело проводять час, а й здобувають нові навички.