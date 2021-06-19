Денні табори організовують у Тернопільському благодійному фонді «Карітас». Діти беруть участь у розвивальних заняттях, іграх, інтелектуальних бесідах і вікторинах.

Дев’ятирічна Даринка долучилася до табору вперше. Дівчинка каже, що найбільше захоплюють вікторини. Оскільки таким чином має змогу запам’ятовувати нові факти. «Вікторини дуже цікаві. Багато питань я знаю, тому подобається брати участь. Тут і багато інших цікавих занять. Ще не була на такому таборі, то цікаво все».

Організатори кажуть, що табір спрямований на розвиток юних особистостей. «Головна цінність – особистість дитини, її творчий, емоційний, інтелектуальний та фізичний розвиток. З цією метою ми дбали, щоби діти зранку до вечора гралися, відпочивали, веселилися в літньому таборі у «Карітасі». І тому віримо, що час проведений тут – запам’ятається кожному учаснику на все життя. Сьогодні діти отримали знання і враження одночасно. В нас проводяться інтелектуальні бесіди, ігри переможців; вікторини; цікаві фільми».

Канікули в «Карітасі» триватимуть протягом тижня. Такий табір у Тернополі організовують 6 рік поспіль.