Двадцять друга сесія Тернопільської міської ради відбудеться 27 січня. Розпорядження про її скликання видав міський голова Сергій Надал. Пленарне засідання розпочнеться о 10.00 і пройде в режимі відеоконференції.

В орієнтовному порядку денному першої в цьому році сесії є більше двадцяти проектів рішень. Традиційно, на початку депутатам запропонують розглянути питання «Про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради». Потім обговорять звіти постійних комісій Тернопільської міської ради про роботу за 2022 рік та звіти старост Тернопільської міської територіальної громади про роботу за минулий рік.

Планують на засіданні внести змін у «Програму забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону та військового призову Тернопільської міської територіальної громади на 2023 рік». Буде йти мова також про затвердження містобудівної документації «Детальний план території, обмеженої

вул. П. Чубинського, вул. М. Вербицького, вул. Є. Коновальця, проспект Злуки (мікрорайон №10 житлового району «Канада») в м. Тернополі».

Начальниця управляння освіти і науки Ольга Похиляк озвучить проекти рішень «Про міжбюджетний трансферт на 2023 рік» та «Про преміювання випускниці закладу освіти за підсумками національного мультипредметного тесту». Також депутати заслухають інформацію про приватизацію об’єктів комунальної власності.

Після цього перейдуть до розгляду «земельних» проектів рішень. Зокрема, в орієнтовному порядку денному є питання про: вилучення та надання земельних ділянок; надання дозволів на розроблення проектів відведення земельних ділянок; затвердження проектів відведення земельних ділянок; надання дозволів на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки; затвердження технічних документацій із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки; надання дозволів на укладання договорів земельного сервітуту; поновлення договорів оренди; надання дозволів на складання технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок; відмову в наданні земельних ділянок.