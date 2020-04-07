Позачергова сорок дев’ята сесія Тернопільської міської ради відбудеться 8 квітня о 9.00 в залі Українського Дому за адресою бульвар Тараса Шевченка, 27.

Розпорядження про скликання пленарного засідання міський голова підписав 6 квітня.

До розгляду на сесії підготували ряд проектів рішень, пов’язаних із фінансовими питаннями. Депутатам запропонують внести зміни до місцевого бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2020 рік, до комплексної програми «Здоров’я громади» на 2019–2021 роки, до Програми захисту населення і території Тернопільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2022 роки.

Розглянуть на сесії й інші питання: «Про надання дозволу на укладення додаткової угоди до договору фінансового лізингу КП «Тернопільелектротранс» з АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.11.2015р. №7/2/152 «Про затвердження Регламенту міської ради сьомого скликання»; «Про внесення змін до рішення міської ради від 11.11.2015р. №7/1/9 «Про затвердження Положення про постійні комісії міської ради»; «Про розміщення соціальної реклами».

У розпорядженні вказано, що засідання проведуть без запрошених, виключно у складі міського голови, депутатів міської ради, представників управління організаційно-виконавчої роботи, управління правового забезпечення, відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації, відділу діджиталізації та програмування. Сесію транслюватимуть в мережі Інтернет.

Ольга Трач