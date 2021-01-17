Легкоатлетичне тренування просто неба влаштували тернопільські рандеївці. Попри низькі температурні показники, тренування зібрало чимало прихильників здорового та активного способу життя.

Тернополянин Андрій лише розпочав регулярні заняття легкою атлетикою. Чоловік каже, що це дозволяє йому почуватися бадьоріше.

«Набагато більше енергії маю. Пропала депресія, метеозалежність, майже не хворію на простуду. Коронавірус подолав без жодних симптом. Тренування допомагають загартуватися, тому стараюся не пропускати їх. У сильні морози стараюся трохи тепліше одягнутися, коли бігаєш, холоду взагалі не відчувається».

Додамо, легкоатлетичний рух “Рандей” діє у Тернополі понад чотири роки. За цей період в обласному центрі відбулося понад двісті забігів, участь у яких могли брати всі охочі: від дітей до літніх людей. Тренування відбуваються щосуботи о 09.00.