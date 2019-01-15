Тернопільських абітурієнтів заохочують десятитисячними преміями
Двохсотбальникам на Тернопільщині виплатять премії у розмірі 10 000 грн. Як зазначив відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк, в області приступили до преміювання минулорічних абітурієнтів.
Нагадаємо, у грудні минулого року на сесії обласної ради було прийнято рішення про преміювання двохсотбальників. А якщо абітурієнт складе всі предмети ЗНО на 200 балів, йому виплатять премію у розмірі 15000 грн. Таким чином дітей заохочують до успішного навчання.
До слова, наразі в області триває реєстрація учасників пробного ЗНО. Завершиться цей період 31-го січня. А тестування заплановане на 16 і 23 березня.
«До 31 січня 2019 року абітурієнти можуть зареєструватися на пробне ЗНО. Реєстрація відкрита на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Тестування відбудеться 16 та 23 березня. Участь у пробному ЗНО не є обов’язковою, кожен може долучитися за власним бажанням. Його результати не зараховуються як оцінки за державну підсумкову атестацію і не будуть впливати на конкурсний бал під час вступу. Пробне тестування проводять для того, щоб дитина могла краще підготуватися до основної сесії ЗНО», – каже Юрій Шайнюк.
Реєстрація для участі в основній сесії ЗНО розпочнеться 5-го лютого і триватиме до 25-го березня. Для реєстрації кожному абітурієнту необхідно мати ID-карту. У разі її відсутності абітурієнта обіцяють зареєструвати за свідоцтвом про народження.
Софія Романська
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