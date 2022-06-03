На Тернопільщині триває повторна реєстрація щодо участі у національному мультипредметному тесті. Абітурієнтів просять повторно підтвердити місце проходження іспиту.

«Ми закликаємо усіх, хто зареєструвався на національний мультипредметний тест, повторно підтвердити місце проходження. Це є дуже важливо, адже без цього учасник не зможе скласти НТМ. Наразі простежується низька активність учасників мультипредметного тесту. Закликаємо усіх, хто зареєструвався на національний мультипредметний тест, звернути увагу, повторно підтвердити проходження тесту. Це важливо, без повторного реєстрування абітурієнти не зможуть взяти участі у тесті», – начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома.

Додамо, на Тернопільщині для участі у національному мультипредметному тесті зареєструвалося понад десять тисяч абітурієнтів з нашого регіону та близько п’яти тис. переселенців. Тест проводитимуть на базі шкіл області. Наразі спеціальна комісія перевіряє готовність пунктів тестування. При кожному пунктів має діяти укриття. На виконання завдань виділено 120 хвилин. Тест вміщує завдання з трьох предметів. Під час повітряної тривоги абітурієнти повинні йти до сховища.